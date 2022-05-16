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Hiç görmediği şirketi için evine 7,5 milyon lira borç geldi

Kocaeli'de 28 yaşındaki zihinsel engelli Uğur Dektaş'ın evine, kaybettiği kimliği kullanılarak kendisi adına açılan şirketin borcu geldi. Yaklaşık 7,5 milyon lira borcu gören Denktaş yetkililerden yardım istiyor.

GÜNDEM 16.05.2022, 21:27
Hiç görmediği şirketi için evine 7,5 milyon lira borç geldi

Kocaeli'de kimliğini kaybeden bir vatandaşın evine milyonlarca liralık borç geldi.

Gebze ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan ve bir fabrikada işçi olarak çalışan 28 yaşındaki Uğur Denktaş, iddiaya göre 2015 yılında kimliğini kaybetti. Daha sonra yeni kimlik çıkartan Denktaş, hayatına kaldığı yerden devam etti.

Bu olaydan 3 yıl sonra Denktaş'ın çalıştığı iş yerine maliyeden ekipler geldi. Ekiplerin kendisine borç tutanağı vermesiyle neye uğradığına şaşıran Denktaş, kendi ismine şirket açıldığını öğrendi. Hayatının şokunu yaşayan Denktaş, o günden sonra hakkını adliyede aramaya başladı.

İmza uyuşmazlığı nedeniyle girdiği duruşmalardan beraat eden Denktaş, bu kez de geçtiğimiz gün evine gelen belgelerle yıkıldı. Şirkete ait yaklaşık 7,5 milyon liralık vergi borcu olduğunu öğrenen Denktaş ailesi, kendilerine ait olmayan şirketin borcunu nasıl ödeyeceklerini düşünüyor.

"İSTANBUL’DA ŞİRKETİMİN OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

2015 yılında kimliğini kaybettiğini ve 3 yıl sonra çalıştığı markete maliyeden ekiplerin geldiğini söyleyen Uğur Denktaş, "Sonra maliyeciler benim ismimi verince bu olayı öğrendim. İstanbul’da şirketimin olduğunu öğrendim. Karakola gittim, imza attım. En son mahkemede imza uyuşmazlığı kararı verildi. Şimdi de bana borç kağıdı geldi. Ne yapacağımı bilmiyorum, mağdurum. Şirketi kimin açtığı belli değil. İsimler yazıyor ama hiçbirini tanımıyorum. Şirketin genel müdürü, kurucusu olarak benim ismim yazıyor" dedi.

YÜZDE 54 ENGEL DURUMUM VAR

Duruşmalara gidebilmek için sürekli iş yerinden izin almak zorunda kaldığını söyleyen Denktaş, "Bu seferde iş yerimdekiler ‘Bu çocuk neden sürekli izin alıyor?’ diyor. 8 milyon lira borcu görünce kafamdan aşağıya kaynar sular döküldü. Epilepsi hastasıyım, Yüzde 54 engel durumum var. Sürekli ilaç kullanan bir insanım, iş yerimde de engelli kadrosunda çalışıyorum. Kendime ait bir iş yerim olsa gider kendi iş yerimde dururum. Komik bir durum bu" diye konuştu.

"EVİME 7,5 MİLYON LİRALIK BİR VERGİ BORCU GELDİ"

Oğlunun zihinsel engelli olduğunu, algılama güçlüğü, dikkat dağınıklığı ve davranış bozukluğuna sahip olduğunu aktaran 3 çocuk annesi Sevim Denktaş ise "Biz bu şirket meselesini öğrendiğimizde mahkemelere gittik geldik. Karakola gittik, sayısız imzalar verdik. Oğlum, imza tutarsızlığından 2019 yılında bu davadan beraat etti. Şimdi 3 gün önce evime 7,5 milyon liralık bir vergi borcu geldi. Dosyaların hepsinde engelli raporu var" şeklinde konuştu.

GİTMEM GEREKEN NERESİ VARSA GİDECEĞİM

Oğlunun kişisel bakımlarını bile kendisinin yaptığını aktaran Denktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuğumun kişisel bakımlarını bile ben yapıyorum. Gerçekten çok kötü durumdayım ve psikolojim alt üst oldu. Borç eve geldiğinde ben evde değildim. Çocuklarım aradı, bana bunu söylediklerinde çalıştığım iş yerimde sinir krizi geçirdim. 500 lira, 600 lira bir para değil ki ödeyelim. Şirket sahibi bir insan engelli kadrosunda neden çalışıyor? Gitmem gereken neresi varsa gidebildiğim yere kadar gideceğim."

#Kocaeli #Uğur Dektaş #zihinsel engelli Uğur Dektaş
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