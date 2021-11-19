Hınıs-Köprüköy kara yolu ulaşıma açıldı
Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem sırasında kaya parçaları düşmesi nedeniyle kapatılan Hınıs-Köprüköy kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
GÜNDEM 19.11.2021, 20:25
Deprem anında sarsıntının etkisiyle Hınıs-Köprüköy kara yoluna kaya parçaları düştü.
Trafiğe kapatılan kara yolunda jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yolun açılması için 17 iş makinesiyle çalışma yürütüldüğü belirtildi.
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