Hırsıza kurşun yağdıran amca, yanlışlıkla yeğenini vurup öldürdü

Sasalı Mahallesi Doğal Yaşam Parkı kavşağında Ömer Öztarla ve amcası olan A.Ö, kendilerine ait arazilerindeki çiftlik evinden pulluklarını çaldığı öne sürülen E.K.'yi fark etti. Bunun üzerine E.K.'nin peşine düşen amca ve yeğen, 45 TA 0058 plakalı aracı Doğal Yaşam Parkı önünde durdurdu. Arbedede silahına davranan A.Ö., hırsızlık şüphelisi E.K.'yi kurşun yağmuruna tuttu.



ARAYA GİREN YEĞEN, KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU



Yaşanan arbedede araya giren A.Ö.'nün yeğeni Ömer Öztarla, kafasına gelen kurşunlar sebebiyle ağır yaralandı. E.K. ise kolundan ve ayağından gelen kurşunlar sebebiyle ağır yaralanırken, olayı görenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, A.Ö.'yü gözaltına alırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çiğli Eğitim Ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Amcasının kurşunlarına yanlışlıkla hedef olan Ömer Öztarla, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralandığı öğrenilen E.K. ise daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan E.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YANLIŞLIKLA VURDUĞUNU SÖYLEDİ



Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Ö.'nün ilk ifadesinde, hırsızlık şüphelisi E.K.'ye ateş ederken, yeğeninin araya girdiğini ve Ömer Öztarla'yı yanlışlıkla başından vurduğunu söylediği öğrenildi. A.Ö.'nün jandarmadaki işlemleri sürerken, Ömer Öztarla'nın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.