Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan!
İmamın sesini duyan kapısını açıp saf tuttu. 11 ayın sultanı ramazan işte böyle başladı.
Antalya'nın Serik ilçesindeki bir apartmanda oturanlar ilk teravih namazını, daire kapılarını açık bırakarak sesini duydukları imam komşularının eşliğinde kıldı.
Koronavirüsle mücadelede büyük fedakârlıklarla görev yapan sağlık çalışanları, hem hastalarıyla ilgilendi hem de ramazan ayının ilk sahurunda meslektaşlarıyla bir arada olmanın heyecanını yaşadı.
Zonguldak'ta kömür ocaklarında çalışan işçiler yerin metrelerce altında ilk sahurlarını gerçekleştirdi. Domates, biber, konserve, soğan ve ekmekten oluşan sahur menüsünde sohbet eden işçiler, yerin yaklaşık 300 metre altında ailelerinden uzak sahur yaptı.
İstanbul’da Ümraniyeliler ilk sahura Hacivat ve Karagöz'le uyandı
Belediyenin düzenlediği etkinlikle vatandaş davul ve maniler eşliğinde sahura çağırıldı
Sahura kalkan vatandaşlardan bazıları ise pencere ve balkonlarından Hacivat ile Karagöz’ü izleyerek onlara el salladı.
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