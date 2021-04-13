Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan!

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir apartmanda oturanlar ilk teravih namazını, daire kapılarını açık bırakarak sesini duydukları imam komşularının eşliğinde kıldı.

Koronavirüsle mücadelede büyük fedakârlıklarla görev yapan sağlık çalışanları, hem hastalarıyla ilgilendi hem de ramazan ayının ilk sahurunda meslektaşlarıyla bir arada olmanın heyecanını yaşadı.

Zonguldak'ta kömür ocaklarında çalışan işçiler yerin metrelerce altında ilk sahurlarını gerçekleştirdi. Domates, biber, konserve, soğan ve ekmekten oluşan sahur menüsünde sohbet eden işçiler, yerin yaklaşık 300 metre altında ailelerinden uzak sahur yaptı.

İstanbul’da Ümraniyeliler ilk sahura Hacivat ve Karagöz'le uyandı

Belediyenin düzenlediği etkinlikle vatandaş davul ve maniler eşliğinde sahura çağırıldı

Sahura kalkan vatandaşlardan bazıları ise pencere ve balkonlarından Hacivat ile Karagöz’ü izleyerek onlara el salladı.