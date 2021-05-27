HSK üyeliğine 4 yeni isim atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na dört yeni üye atadı.
GÜNDEM 27.05.2021, 09:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, idari yargı hakim ve savcıları arasından HSK üyelikleri sona eren Halil Koç ve Mehmet Akif Ekinci ile Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı İbrahim Kolcu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından HSK üyeliklerine seçildi.
Karar, Anayasa'nın 159'uncu maddesi ile 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.
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