Hudut birlikleri FETÖ ve DEAŞ mensubu 3 kişiyi sınırda yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi ile Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.

Yapılan incelemede, yakalanan kişilerin 2'sinin FETÖ, 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

Ülkemizden Yunanistan ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs ile Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 1’inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi