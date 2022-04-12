Bakan Akar: "(Karadeniz'de tespit edilen mayınlar) Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere gerektiğinde Hava Kuvvetlerimizin de katkısıyla mayınla mücadelemiz devam ediyor. Şu ana kadar gayet başarılı şekilde sürdü bundan sonra da aynı şekilde sürdürüleceğini değerlendiriyoruz."
Hulusi Akar: Mayınla mücadelemiz başarıyla devam ediyor
Mayınla mücadele konusuna ilişkin konuşan Bakan Hulusi Akar, "Şu ana kadar gayet başarılı şekilde sürdü bundan sonra da aynı şekilde sürdürüleceğini değerlendiriyoruz." dedi.
GÜNDEM 12.04.2022, 15:58 12.04.2022, 17:01
Namaz Vakti 12 Nisan 2022
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|29
|33
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|29
|31
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|29
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|O
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|31
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|31
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|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|31
|56
|6. Real Sociedad
|31
|54
|7. Villarreal
|31
|46
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
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|31
|42
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|39
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|34
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