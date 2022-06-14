Hulusi Akar: Yunan uçakları hava sahamızı ihlal etti, karşılık verdik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da gerçekleşen NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'na katıldı.

Açılış oturumunda konuşan Hulusi Akar, Türkiye'nin savunma ve güvenlik konularını aktardı.

Bakan Akar, konuşmalarının ardından Litvanyalı ve İspanyol milletvekillerinin Ukrayna'daki gelişmeleri ve NATO bağlamındaki sorularını yanıtladı.

"Kıbrıs'ın kuzeyine işgal derseniz, kavga etmek istiyorsunuz demektir"

Yunan parlamenterin 'Kıbrıs'ın kuzeyinde işgaliniz sürüyor' şeklinde konuşmasına sert çıkan Hulusi Akar “Kıbrıs’ın kuzeyine işgal derseniz, başından kavga etmek istiyorsunuz demektir." ifadelerini aktardı.

"Yanlı olmamak lazım"

Konuşmasına devam eden Bakan, şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye Kıbrıs’ın kuzeyinde işgalci değildir. Orada 1974’e kadar katliamlar, darbeler yapıldı. Rumların dâhil hayatları tehlikeye girdi. Biz 1974’te Barış Harekâtı’nı yaptık. 1974’ten şu ana kadar hem güney hem kuzey barış ve huzur içinde yaşıyor. Bunu görmek lazım. Yanlı olmamak lazım. 2014’te BM’nin Annan Planı’nı çözüm olsun diye tüm eksikliklerine rağmen Türkler kabul etti. Rum tarafı kabul etmedi.”

"PKK'ya Lavrion Kampı'nda yer verirseniz bunun adı müttefiklik olmaz"

PKK/YPG konusuna değinen Hulusi Akar, "Biz terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtarmak için yoğun şekilde gayret gösteriyoruz. Bu konuda kararlıyız. Bizim başka bir amacımız yok. Eğer siz bizim mücadele ettiğimiz, halkımıza zarar veren, 40 bin kişiyi öldüren, 251 kişiyi katleden PKK/YPG'ye FETÖ'ye Lavrion Kampı'nda yer verirseniz bunun adı müttefiklik olmaz, bu dostluğa aykırıdır. Bu durum ittifaka zarar verir, müttefiklik ruhuna da aykırıdır" dedi.

"Bizim bu insanlarla beraber olmayı istemememiz gayet normal"

Bu konuda Yunan parlamenterin öyle bir şeyin olmadığını söylemesi üzerine Bakan, “Yok demeyin. Yunanistan’daki Lavrion Kampını bilmeyen yok. Aynı şekilde İsveç’te de PKK/YPG’liler her şeyi yapıyor. Bunun ne insanlık ne demokrasi ne de insan hakları ile alakası var. Teröristlere bu kadar fırsat verilirse bizim de bu insanlarla beraber olmayı istemememiz gayet normal.” şeklinde konuştu.

"Yunan uçakları hava sahamızı ihlal etti, karşılığını verdik"

Bir diğer Yunan milletvekilinin “Türk Hava Kuvvetleri Yunan adalarının üzerinden uçuyor” sözleri üzerine Bakan Akar, şu yanıtı verdi:

“Yunan uçakları 27 Nisan’da ana karamıza gelerek Datça, Didim, Dalaman’da hava sahamızı ihlal etti. Siz o kadar kilometre uzaktan, Yunanistan’ın ana karasından, Türkiye’nin ana karasına gelip hava sahamızı ihlal edeceksiniz, bundan sonra bizim ne yapmamızı bekliyorsunuz? Bunların radar görüntüleri var, müttefik ülkelerle de paylaştık. Biz de 28 Nisan’da bunların karşılığını verdik.”

Yunan nezaketine uygun değil"

Türkiye ve Yunanistan arasındaki problemlerin çözümünün görüşmelerle olabileceğini tekrar vurgulayan Bakan Akar, şu açıklamalarda bulundu:

“Biz her zaman ve ısrarla sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri ve diyalogla çözümünden yana olduğumuzu ifade ettik. Bunların birincisi İstişari Görüşmeler, diğeri Ayrıştırma Usulleri üçüncüsü ise Güven Artırıcı Önlemler toplantıları. Güven Artırıcı Önlemler toplantılarını önemsiyoruz. Çünkü sorunların tarihî, hukuki, siyasi birçok boyutu var. Uzmanların bir araya gelerek bunları detaylı çalışması lazım. İlk üç toplantı yapıldı. Dördüncü toplantı için Yunan tarafını Ankara’ya beklediğimizi belirttik. Ancak iki yıldır cevap alamadık. Bu toplantılara destek verin, dönünce parlamentonuzda bu konuyu anlatın, Türk-Yunan tarafları olarak sorunlara birlikte çözüm bulalım.”

Bakan Akar’ın sert cevaplarının ardından Yunan parlamenterlerden birinin “Size teşekkür etmeyeceğim” demesi üzerine Bakan Akar, “Bu Yunan nezaketine uygun bir davranış değil!” karşılığını verdi.