İbrahim Kalın: 24-36 saat içerisinde tahliye operasyonu tamamlanmış olacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV'de gündeme dair soruları yanıtlıyor.

Sözcü Kalın, 2001 yılından bu yana Afganistan'da görev yapan Türk askerinin bölgeden tahliyesiyle ilgili, "24-36 saat içerisinde tahliye operasyonu tamamlanmış olacak" dedi.