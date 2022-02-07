İbrahim Kalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kalın, "Doktorların öngörüsü birkaç gün içinde negatife döneceği yönünde." dedi.

Emine Erdoğan: Çok şükür durumumuz iyi seyrediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, eşi ve kendisinin durumunun iyi seyrettiğini söyledi:

"COVID-19 test sonucumuzun pozitif çıkmasının ardından Tayyip Beyle evde istirahatimizi sürdürüyor, çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz. Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor. Varlığınızı bilmek bize güç veriyor.

Bu süreçte geçmiş olsun dileklerini ileten devlet başkanları ve kıymetli eşlerine, yabancı misyon şeflerine, siyasetçilerimize, sanatçılarımıza, basın mensuplarına, hem ülkemizde hem de dünyanın çeşitli yerlerinde dualarını esirgemeyen tüm dostlara can-ı gönülden teşekkür ederim."