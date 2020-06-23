İbrahim Kalın'dan kritik Libya görüşmesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O’Brien'la telefonda Libya'yı görüştü. Kalın ve O'Brien, Libya'nın yanı sıra Suriye, Covid-19 salgını ve ekonomik ilişkileri de ele aldı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Libya, Suriye ve terörle mücadele konuları etraflıca ele alındı.
Bununla birlikte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sağlık sektörü başta olmak üzere ikili ekonomik ilişkiler görüşüldü.
Görüşmede, Libya'da sürdürülebilir ateşkes için uygun koşulların sağlanması, uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin güvenlik kaygılarının giderilmesi ve müzakere sürecine dönülmesi gerektiği belirtildi.
BM öncülüğünde siyasi çözüm sürecinin işletilebilmesi için meşru ve güvenilir aktörlerin desteklenmesinin önemi vurgulandı.
Ayrıca, Suriye'de siyasi çözüm sürecini hızlandırmak için Anayasa Komitesi çalışmalarının somut neticeler vermesi ve İdlib'deki ateşkesin sürdürülmesi yönündeki ortak beklenti de yinelendi.
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