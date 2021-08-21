İbrahim Kalın'dan skandal tişörtlere tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'de bir şirketin ürettiği uçaktan düşen Afganlarla dalga geçen tişörtlere sert tepki gösterdi.

GÜNDEM 21.08.2021, 13:40
İbrahim Kalın'dan skandal tişörtlere tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Bir Amerikan şirketinin, Afganistan'dan kaçmak isterken tutundukları uçağın kanadından düşen kişilerle dalga geçen tişört tasarlamasını eleştirdi.

İbrahim Kalın, üzerinde 'Kabil Hava Dalış Kulubü' yazılan tişörtler için "Başkalarının çaresizliği ve acısı üzerinden haz devşirmek ve bunun ticaretini yapmak modern barbarlıktır" sözlerini kullandı.

 

#Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü #İbrahim Kalın #abd #Afganlar #AksuTV #aksutv haber
Yorumlar (0)
27°
açık
Namaz Vakti 21 Ağustos 2021
İmsak 04:05
Güneş 05:37
Öğle 12:43
İkindi 16:30
Akşam 19:39
Yatsı 21:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 1 3
2. Altay 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Karagümrük 1 3
6. Alanyaspor 1 3
7. Fenerbahçe 1 3
8. Konyaspor 1 3
9. Adana Demirspor 2 1
10. Hatayspor 1 1
11. Antalyaspor 1 1
12. Göztepe 1 1
13. Kayserispor 2 1
14. Kasımpaşa 1 1
15. Gaziantep FK 1 0
16. Sivasspor 1 0
17. Başakşehir 1 0
18. Giresunspor 1 0
19. Rizespor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 1 3
2. Eyüpspor 1 3
3. Menemenspor 1 3
4. Bandırmaspor 1 3
5. Manisa FK 1 3
6. Samsunspor 1 3
7. Balıkesirspor 2 3
8. Adanaspor 1 1
9. Altınordu 1 1
10. Ankara Keçiörengücü 1 1
11. Bursaspor 1 1
12. Ankaragücü 1 1
13. Tuzlaspor 1 1
14. İstanbulspor 1 0
15. Boluspor 1 0
16. Gençlerbirliği 1 0
17. Erzurumspor 1 0
18. Denizlispor 1 0
19. Kocaelispor 1 0
Takımlar O P
1. M. United 1 3
2. Chelsea 1 3
3. Liverpool 1 3
4. West Ham 1 3
5. Everton 1 3
6. Brentford 1 3
7. Watford 1 3
8. Brighton 1 3
9. Leicester City 1 3
10. Tottenham 1 3
11. Aston Villa 1 0
12. Burnley 1 0
13. Man City 1 0
14. Wolverhampton 1 0
15. Newcastle 1 0
16. Southampton 1 0
17. Arsenal 1 0
18. Crystal Palace 1 0
19. Norwich City 1 0
20. Leeds United 1 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 1 3
2. Sevilla 1 3
3. Barcelona 1 3
4. Atletico Madrid 1 3
5. Valencia 1 3
6. Cádiz 2 2
7. Real Betis 2 2
8. Levante 1 1
9. Mallorca 1 1
10. Athletic Bilbao 1 1
11. Elche 1 1
12. Espanyol 1 1
13. Granada 1 1
14. Osasuna 1 1
15. Villarreal 1 1
16. Celta de Vigo 1 0
17. Getafe 1 0
18. Real Sociedad 1 0
19. Deportivo Alaves 1 0
20. Rayo Vallecano 1 0