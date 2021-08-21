İbrahim Kalın'dan skandal tişörtlere tepki
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'de bir şirketin ürettiği uçaktan düşen Afganlarla dalga geçen tişörtlere sert tepki gösterdi.
GÜNDEM 21.08.2021, 13:40
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Bir Amerikan şirketinin, Afganistan'dan kaçmak isterken tutundukları uçağın kanadından düşen kişilerle dalga geçen tişört tasarlamasını eleştirdi.
İbrahim Kalın, üzerinde 'Kabil Hava Dalış Kulubü' yazılan tişörtler için "Başkalarının çaresizliği ve acısı üzerinden haz devşirmek ve bunun ticaretini yapmak modern barbarlıktır" sözlerini kullandı.
Önce kötü bir espiri sanmıştım.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) August 21, 2021
Doğruymuş.
Başkalarının çaresizliği ve acısı üzerinden haz devşirmek ve bunun ticaretini yapmak... işte modern barbarlık. pic.twitter.com/yojGI4SwUG
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