İbrahim Kalın: Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünmüyoruz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, güven kanalını açık tutmak için Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünmediğini söyledi.
GÜNDEM 10.03.2022, 21:09
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Antalya'da gerçekleşen Rusya ve Ukrayna Dışişleri bakanlarının görüşmesini, Amerikan CNN International kanalında canlı yayında değerlendirdi.
İbrahim Kalın Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili olarak, "İletişimi açık tutmak istiyoruz ve elbette ekonomimizin etkilenmesini istemiyoruz" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, Rusya ile Ukrayna arasında gelecekte yapılacak muhtemel görüşmelerde de Türkiye'nin ara buluculuk yapmaya niyetli olduğunu vurguladı.
Kalın, Türkiye'nin savaşı durdurmak için stratejik hedefe odaklandığını anlattı, "Bu çok yönlü bir diplomasiyi ve devlet idaresinde bilgi ve tecrübeyi gerektirir" dedi.
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