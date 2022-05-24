İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu!

Çataklı, Suriyelilerin Türkiye'den yardım aldığı iddialarına cevap verdi. Ülkemizin herhangi bir maaş yardımında bulunmadığı aktaran Çataklı, "Avrupa Birliği kişi başı 155 lira veriyor. Bin 200 lira verildiği iddiası yalan, yok öyle bir şey." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türkiye'deki Suriyelilerin sayısına ilişkin konuşan Çataklı şu ifadelere yer verdi:

“3 Milyon 700 bin Suriyeli var ülkemizde. Türkiye'nin yüklendiği bir yük var ve bunun çözümünü tartışmaktan doğal bir şey yok. Buna kimse itiraz edemez ama buradan manipülatif sonuçlar elde etmeye karşıyız. Biz sorunun farkındayız, buna dönük çözüm planı ve stratejilerimiz de var”