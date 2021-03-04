İçişleri Bakanı Soylu: AFAD uygulaması ile ekipler göçük altındakilere daha çabuk ulaşabilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,TRT Haber'in AFAD Başkanlığında gerçekleştirdiği ana haber bültenine konuk olarak, 1-7 Mart Deprem Haftası ve 2021 Afet Eğitim Yılı'na ilişkin soruları yanıtladı.

"AFAD, afet yönetiminin kalbi"

Türkiye'nin afet planlarını geliştirdiğini ve kapasitesini çok yükselttiğini söyleyen Soylu, AFAD'ın önemini şu sözlerle anlattı:

"AFAD, Türkiye için çok önemli olarak nitelendirebileceğimiz bir kurum. Afet öncesi, afet anı ve afet sonrasında ne yapılması gerektiği konusunda vatandaşlarımızı bilgilendiriyorlar. AFAD, afet yönetiminin kalbi. Tüm kurumlarımız burada saha operasyonlarını yapıyorlar, hem lojistiği yönetiyorlar, hem de ihtiyaçları belirleyip sahayı koordine etmeye çalışıyorlar. Afet yönetimiyle ilgili tüm organizasyonu AFAD sağlıyor."

"Depreme karşı her an hazırlıklı olunmalı"

Türkiye'nin deprem gerçeği ile her zaman karşı karşıya olduğunu belirten Soylu, depreme karşı her an hazırlıklı olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

2021'in Afet Eğitim Yılı ilan edildiğini hatırlatan Soylu, afet sistemi yönetimini yeniden organize ettiklerini ve bu yıl da 81 ilin tamamında afete karşı risk azaltma planlarının gerçekleştirileceğinin altını çizdi.

"Depremin ilk 6 saati çok önemli"

Deprem sonrasında ilk 6 saatin önemine vurgu yapan Soylu, yapılması gerekenleri şu sözlerle anlattı:

"Biz depremin ilk 6 saatini iyi yönetmeliyiz. Sakin kalın, balkon, merdiven ve asansörlerden uzak durun. Çök kapan tutun depremin altın kuralı. Deprem için en temel sonuçlardan birisi de yangınlardır. Elektrik şalterlerinin indirilmesi, doğal gaz vanalarının kapatılması çok önemli. AFAD çantasının her evde olması lazım. AFAD çantasının alınarak evden sakin ve hızlı adımlarla çıkılması gerekir. Bizim en temel problemlerimizden biri de trafiğin tıkanması. Vatandaşlar yolların açık kalmasına özen göstermeli. Telefon konuşması da çok önemli bir konu. Görüşmeler internet üzerinden yapılmalı."

"AFAD uygulaması deprem anında vatandaşı yönlendirecek"

"AFAD" ismiyle yeni bir uygulama geliştirildiğini açıklayan Soylu, uygulamanın deprem anında vatandaşı yönlendireceği bilgisini de paylaştı. "AFAD" uygulamasının yüzde 80'inin tamamlandığını ve birkaç ay içinde uygulamanın hizmete sunulacağını açıkladı.

Soylu, uygulamayla ilgili şu bilgileri de verdi:

"Afet durumunda acil yardımlaşma uygulaması bu. Afet anlarında onun üzerinden bölgesel mesajlarla vatandaşlarımıza ulaşabileceğiz ki afet anında sahayı yönetebilmek ve vatandaşımıza birtakım bilgileri aktarabilmek afetin yönetimi açısından çok önemlidir. Deprem anında göçük altında kalındığı zaman vatandaşlarımızın konum bilgilerini bu uygulama üzerinden rahat bir şekilde alabiliyoruz. Göçük altındaki vatandaşı kurtarmak için giden ekipler, uygulamanın ortama özel vereceği ses, ışık ve anlık konum bilgisi ile göçük altındakilere daha çabuk ulaşabilecekler. 112'ye anında ulaşabilecek ve 112 ile konuşabilecek."

"İstanbul'da 5 bin 600 toplanma alanı bulunuyor"

Önümüzde beklenen bir İstanbul depremi varken toplanma alanları hayati önem taşıyor.

Son 100 yılda İstanbul'un 241, Türkiye'nin ise 1175 deprem etkileşimi yaşadığını aktaran Soylu, tüm bu etkileşimlere yönelik tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Soylu, İstanbul'da 5 bin 600 toplanma alanı olduğunu açıkladı.

'Binaların çoğu depreme dayanıklı hale getirildi'

1999 depreminden sonra yapıların birçoğunun depreme dayanıklı hale getirildiğini aktaran Soylu, "2000 yılı sonrasında yapılan binalarda hasar yok denecek kadar az. Kentsel dönüşüm çalışmaları da süratli bir şekilde devam ediyor" dedi.

"İletişimin kesilmemesi için yeni sistemler hazırladık"

Soylu sözlerini şöyle tamamladı:

"Nasıl bir depremle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Depreme her an hazırlıklı olmalıyız. Bizim tedbirlerimizi almamız gerekir. İletişimin kesilmemesi için yeni sistemler hazırladık. Teknolojik imkanlarla depreme hazırlıklıyız."