İçişleri Bakanı Soylu: AFAD uygulaması ile ekipler göçük altındakilere daha çabuk ulaşabilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni geliştirilen "AFAD" uygulamasıyla ilgili, "Göçük altındaki vatandaşı kurtarmak için giden ekipler, uygulamanın vereceği ses, ışık ve anlık konum bilgisi ile göçük altındakilere daha çabuk ulaşabilecekler" dedi.

GÜNDEM 04.03.2021, 17:44 04.03.2021, 18:14

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,TRT Haber'in AFAD Başkanlığında gerçekleştirdiği ana haber bültenine konuk olarak, 1-7 Mart Deprem Haftası ve 2021 Afet Eğitim Yılı'na ilişkin soruları yanıtladı.

"AFAD, afet yönetiminin kalbi"

Türkiye'nin afet planlarını geliştirdiğini ve kapasitesini çok yükselttiğini söyleyen Soylu, AFAD'ın önemini şu sözlerle anlattı:

"AFAD, Türkiye için çok önemli olarak nitelendirebileceğimiz bir kurum. Afet öncesi, afet anı ve afet sonrasında ne yapılması gerektiği konusunda vatandaşlarımızı bilgilendiriyorlar. AFAD, afet yönetiminin kalbi. Tüm kurumlarımız burada saha operasyonlarını yapıyorlar, hem lojistiği yönetiyorlar, hem de ihtiyaçları belirleyip sahayı koordine etmeye çalışıyorlar. Afet yönetimiyle ilgili tüm organizasyonu AFAD sağlıyor."

"Depreme karşı her an hazırlıklı olunmalı"

Türkiye'nin deprem gerçeği ile her zaman karşı karşıya olduğunu belirten Soylu, depreme karşı her an hazırlıklı olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

2021'in Afet Eğitim Yılı ilan edildiğini hatırlatan Soylu, afet sistemi yönetimini yeniden organize ettiklerini ve bu yıl da 81 ilin tamamında afete karşı risk azaltma planlarının gerçekleştirileceğinin altını çizdi.

"Depremin ilk 6 saati çok önemli"

Deprem sonrasında ilk 6 saatin önemine vurgu yapan Soylu, yapılması gerekenleri şu sözlerle anlattı:

"Biz depremin ilk 6 saatini iyi yönetmeliyiz. Sakin kalın, balkon, merdiven ve asansörlerden uzak durun. Çök kapan tutun depremin altın kuralı. Deprem için en temel sonuçlardan birisi de yangınlardır. Elektrik şalterlerinin indirilmesi, doğal gaz vanalarının kapatılması çok önemli. AFAD çantasının her evde olması lazım. AFAD çantasının alınarak evden sakin ve hızlı adımlarla çıkılması gerekir. Bizim en temel problemlerimizden biri de trafiğin tıkanması. Vatandaşlar yolların açık kalmasına özen göstermeli. Telefon konuşması da çok önemli bir konu. Görüşmeler internet üzerinden yapılmalı."

Fotoğraf: TRT Haber

"AFAD uygulaması deprem anında vatandaşı yönlendirecek"

"AFAD" ismiyle yeni bir uygulama geliştirildiğini açıklayan Soylu, uygulamanın deprem anında vatandaşı yönlendireceği bilgisini de paylaştı. "AFAD" uygulamasının yüzde 80'inin tamamlandığını ve birkaç ay içinde uygulamanın hizmete sunulacağını açıkladı.

Soylu, uygulamayla ilgili şu bilgileri de verdi: 

"Afet durumunda acil yardımlaşma uygulaması bu. Afet anlarında onun üzerinden bölgesel mesajlarla vatandaşlarımıza ulaşabileceğiz ki afet anında sahayı yönetebilmek ve vatandaşımıza birtakım bilgileri aktarabilmek afetin yönetimi açısından çok önemlidir. Deprem anında göçük altında kalındığı zaman vatandaşlarımızın konum bilgilerini bu uygulama üzerinden rahat bir şekilde alabiliyoruz. Göçük altındaki vatandaşı kurtarmak için giden ekipler, uygulamanın ortama özel vereceği ses, ışık ve anlık konum bilgisi ile göçük altındakilere daha çabuk ulaşabilecekler. 112'ye anında ulaşabilecek ve 112 ile konuşabilecek." 

"İstanbul'da 5 bin 600 toplanma alanı bulunuyor"

Önümüzde beklenen bir İstanbul depremi varken toplanma alanları hayati önem taşıyor.

Son 100 yılda İstanbul'un 241, Türkiye'nin ise 1175 deprem etkileşimi yaşadığını aktaran Soylu, tüm bu etkileşimlere yönelik tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Soylu, İstanbul'da 5 bin 600 toplanma alanı olduğunu açıkladı.

'Binaların çoğu depreme dayanıklı hale getirildi'

1999 depreminden sonra yapıların birçoğunun depreme dayanıklı hale getirildiğini aktaran Soylu, "2000 yılı sonrasında yapılan binalarda hasar yok denecek kadar az. Kentsel dönüşüm çalışmaları da süratli bir şekilde devam ediyor" dedi.

"İletişimin kesilmemesi için yeni sistemler hazırladık"

Soylu sözlerini şöyle tamamladı:

"Nasıl bir depremle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Depreme her an hazırlıklı olmalıyız. Bizim tedbirlerimizi almamız gerekir. İletişimin kesilmemesi için yeni sistemler hazırladık. Teknolojik imkanlarla depreme hazırlıklıyız."

#İçişleri Bakanı Soylu #AFAD #Aksu Haber #aksu tv haber
Yorumlar (0)
15°
az bulutlu
Namaz Vakti 04 Mart 2021
İmsak 05:33
Güneş 06:53
Öğle 12:49
İkindi 16:02
Akşam 18:35
Yatsı 19:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 27 46
6. Gaziantep FK 27 43
7. Alanyaspor 26 42
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Ankaragücü 26 23
20. Denizlispor 26 21
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 27 51
3. Leicester City 27 50
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 25 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 26 30
15. Burnley 27 29
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 27 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20