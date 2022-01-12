İçişleri Bakanı Soylu'dan İBB'ye terör teftişi tepkisi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ekranlarında yayınlanan Melih Altınok'un sunuculuğunu yaptığı Sebep Sonuç programına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İBB TEFTİŞİ HAKKINDA KONUŞTU

Bakan Soylu, geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ( İbb ) yönelik terörle iltisaklı personel çalıştırıldığı iddiasıyla ilgili başlattığı özel teftiş hakkında da konuştu.

"BAZI GAZETECİLERE MAAŞ BAĞLAMAK SİZİ HAKLI ÇIKARMAZ"

İbb'ye yönelik olarak Soylu, "Bazı gazetecilere maaş vermek sizi haklı çıkarmaz. Bazı gazetecilere her 15 bin lira maaş, bazı gazetecilere her ay 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz. Hukuka uymayan bir durum varsa müdahaleyle mükellefiz. İBB'nin bu personellerin geçmişini bilmeme ihtimali yok." ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK BELEDİYEDE 2 BİN 32 SORUŞTURMA YAPILDI"

Söz konusu teftişin sadece CHP'li belediyelere özgü olmadığını ifade eden Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığı'nın birçok belediyede 2 bin 32 soruşturma yaptığını da sözlerine ekledi.