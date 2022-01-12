İçişleri Bakanı Soylu'dan İBB'ye terör teftişi tepkisi!
İçişleri Bakanı Soylu'dan İBB'ye terör teftişi tepkisi: Bazı gazetecilere ayda 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ekranlarında yayınlanan Melih Altınok'un sunuculuğunu yaptığı Sebep Sonuç programına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu, geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ( İbb ) yönelik terörle iltisaklı personel çalıştırıldığı iddiasıyla ilgili başlattığı özel teftiş hakkında da konuştu.
İbb'ye yönelik olarak Soylu, "Bazı gazetecilere maaş vermek sizi haklı çıkarmaz. Bazı gazetecilere her 15 bin lira maaş, bazı gazetecilere her ay 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz. Hukuka uymayan bir durum varsa müdahaleyle mükellefiz. İBB'nin bu personellerin geçmişini bilmeme ihtimali yok." ifadelerini kullandı.
Söz konusu teftişin sadece CHP'li belediyelere özgü olmadığını ifade eden Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığı'nın birçok belediyede 2 bin 32 soruşturma yaptığını da sözlerine ekledi.
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