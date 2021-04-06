İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yakın bir zamanda e-imzayı da Türkiye Cumhuriyeti kimlik cüzdanlarımıza koymuş olacağız" dedi.
GÜNDEM 06.04.2021, 15:12 06.04.2021, 15:25
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biyometrik Veri Yönetimi Sistemi Tanıtım Toplantısı’nda konuştu.
Bakan Soylu'nun konuşmasının satır başları şöyle;
Yakın bir zamanda e-imzayı da Türkiye Cumhuriyeti kimlik cüzdanlarımıza koymuş olacağız.
18 Ekim 2018 tarihinden itibaren 490 bin 849 olaya ait parmak izi verisini sisteme girdik.
2017 yılından bu yana 392 milyon 69 bin 875 arşiv belgesini dijitalleştirdik.
Üretim tedarik zincirlerin aksamamasını e-başvuru sayesinde gerçekleştirmiş olduk.
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