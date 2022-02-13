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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te gençlerle buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinin verdiği mücadeleye dikkati çekerek, ""Diyarbakır anneleri, PKK terör örgütünü yağın tavada erittiği gibi eritecek." dedi.

GÜNDEM 13.02.2022, 14:14
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te gençlerle buluştu

Panorama Müzesi'nde AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığında düzenlenen "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" etkinliğine katılan Soylu, 21'inci asrın rekabetin çok yüksek olduğu, ayakta durmak için sürekli pedal çevirmek zorunda kalınan bir asır olduğunu belirterek, AK Parti'yle birlikte Türkiye'de yaşanan değişim dönüşümü anlattı.

Terörün Türkiye'ye çok büyük maliyetler getirdiğini, terör örgütünün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan insanlar üzerinden sürekli 'devlet bizi ihmal ediyor, bizi geri bırakıyor, bizi ırkımızdan, düşüncemizden dolayı böyle bir davranışla karşı karşıya bırakıyor' diyerek insanları belli anlayışa sevk etmeye çalıştığını belirten Soylu, oysa bunu yapanın terör olduğunu, anne babasının sıcaklığını hissetmesi gereken çocukların ailesinden koparılarak dağa götürüldüğünü kaydetti.

Soylu, 2014'den sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki lisanslı sporcu sayısının yüzde 140, üniversiteye giden öğrenci sayısının yaklaşık yüzde 105, tıp fakültesi kazanan öğrenci sayısının yüzde 95 artığına işaret etti.

Sadece terör örgütünün silahlarıyla değil bir kültürel terörizmle de karşı karşıya olduklarını ifade eden Soylu, "Bizi birbirimizden ayırmaya çalışan kültürel terörizmle karşı karşıyayız. Dinimizi, inancımızı, geleneklerimizi istiskar eden, onu aşılayan, başkalaştırmaya çalışan kültür terörizmiyle karşı karşıyayız." dedi.

- Diyarbakır annelerinin mücadelesi

Terör örgütüne karşı Diyarbakır annelerinin büyük bir cesaret ortaya koyduğunu, bu duruma Diyarbakır'ın birçok sivil toplum örgütünün sessiz kaldığına vurgu yapan Soylu, şöyle devam etti:

"Diyarbakır'da her şeye ses çıkaranlar annelere 'siz haklısınız' diyemediler bizim arkadaşlarımız dışında. 'Hak, hukuk, adalet' diyenler, sözde bunları ifade edenler, 'özgürlük' diyenler 'siz çocuklarınızı özlediğiniz için buradasınız' diyemediler. Madalyonun öteki yüzünde hemen kendini belli ettiler. Anneler şunu yaptı bence, batının desteklediği bir örgütün foyasını ortaya çıkardılar. Sadece çocukların bir kısmına kavuşup bir kısmına da kavuşmak için inançlarını ve dirençlerini sürdürmüyorlar. ABD'yi, Avrupa'yı ve batıyı tokatlıyorlar. 'Bizim inancımız, gücümüz sizi yener' diyorlar. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. İlk günden beri onların yanında oldu. Diyarbakır anneleri, PKK terör örgütünü yağın tavada erittiği gibi eritecek."

- "Algıyla siyaset yürümez"

Siyasette doğruyu bulmanın en önemli yolunun halktan geçtiğini, halkın moralin bozulduğunda moral verdiğini, şımardığında uyardığını dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Algıyla siyaset yürümez. Algıyla siyaset yürümüş olsaydı CHP kurulduğu günden itibaren iktidar olurdu. Çünkü siyasetin yaptığı milletin bizatihi yaşadığıdır. Kim ne söylerse söylesin insanlar şehir hastanelerine gitmiyorlar mı, yollardan geçmiyorlar mı, havalimanına gitmiyor mu, attığı her adımda gelişmeyi görüyor mu. Buna bakıyor. Ha eksik, eksiksiz olan Cenab-ı Allah'tır. Hepimizin eksiği var. Ama vatandaş samimiyete bakar. Der ki 'bu samimi midir, değil midir, samimi bir noktada mıdır yoksa bunu desinler için mi yapmaktadır?' Siyaset yapanlar şunu unutmasınlar. Yüzlerinin her milimetresi vatandaş tarafından anlaşılmakta ve okunmaktadır. Sayın Erdoğan'ı 20 yıldır iktidarda tutan yüzünün millete samimi ve doğru gelmesidir."

Silahlı kuvvetlerdeki profesyonelleşmeye, yerli ve milli imkanlarla yapılan silahlara da dikkati çeken Bakan Soylu, Sahil Güvenliğin yüzde 100, Jandarmanın yüzde 85 profesyonelleştiğini, savunma sanayisinde yüzde 20 olan millilik oranının yüzde 70'i aştığını belirtti.

#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu #Gaziantep #Terör örgütü
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