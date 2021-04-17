İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İkametini iptal ederim hemen

İkameti olanların sokağa turist gibi çıkıp kısıtlamaları ihlal ettiklerini söyleyen Süleyman Soylu, "Pasaportunuz var diye turist kılığında bunu istismar edeceksiniz, buna müsaade etmeyeceğiz" dedi.

GÜNDEM 17.04.2021, 12:51
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İkametini iptal ederim hemen

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da "Salgınla Mücadele Toplantısı"nda konuştu.

İkameti olup da sokağa çıkma kısıtlamasından faydalanmaya çalışanlara yönelik sert konuşan Bakan Soylu, şunları söyledi:

“İKAMETİNİ İPTAL EDERİM HEMEN”

"Turistik faaliyetler kapsamında kısa süreliğine ülkemizde bulunanlar hariç olmak üzere; şimdi ikamet sahibi. Pasaportunu gösteriyor, başımın üzerine pasaportun var. Ama sen ikamet sahibisin, buradaki yerleşiklerin kurallarına tabii olmakla mükellefsin. Açık söylüyorum, kim ikamet sahibi ve pasaportuyla bu işi istismar etmeye kalkarsa, ikametini iptal ederim hemen. Elimde böyle bir yetki var, acımam da."

“MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Kuralların çok net olduğunu bir kez daha hatırlatan Soylu, "Çünkü insanlar evde kalacaklar, siz pasaportunuz var diye siz turist kılığında, imkanında bunu istismar edeceksiniz, buna da müsaade etmeyeceğiz. Onun için kurallarımız çok net, boşluk bırakmıyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İkametini iptal ederim hemen #1

“BİR YILDIR MAALESEF BAŞARAMADIĞIMIZ MESELE…”

Toplu taşımadaki tehlikeye dikkat çeken Soylu, "Toplu taşıma böyle bir sıkıntıyla hala karşı karşıya. Yapılması gereken çok basit. Pik saatlerde ulaşım imkanlarının en üst seviyeye çıkması, vatandaşımızın mağdur edilmemesi ve en nihayetinde burada toplu taşıma araçları içerisindeki, salgının artmasını engelleyecek oranların İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan seviyelerde tutulması. Ama bu konuda bir yıldır maalesef başaramadığımız meselelerden bir tanesidir." dedi.

"TÜM GÜCÜMÜZLE SAHADA OLACAĞIZ"

Bakan Soylu, "Valilerimiz, kaymakamlarımız için yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Tüm gücümüzle sahada olacağız. Gerekirse tek tek arkadaşlarımız kontrol edecek. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kimsenin genel bir muafiyeti söz konusu değildir. Muafiyetler zaman ve güzergahla sınırlıdır." şeklinde konuştu.

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