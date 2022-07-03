İçişleri Bakanı Süleyman Soylu selin bilançosunu açıkladı

Sel dolayısıyla 8 bin 193 personelin görev aldığını anlatan Bakan Süleyman Soylu, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.



Selin yapılan hesaplamalar çerçevesindeki maliyetinin 4,2 milyar TL olduğunu açıklayan Bakan Soylu, şöyle dedi:

"Batı Karadeniz’de kaynaklanan sel münasebetiyle 8 bin 193 personel çalıştı ve hala devam ediyor. 2 bin 220 araç bunu da yerel özellikle var olan illerin kendi araçları aynı zamanda Türkiye’nin birçok yerinden, birçok kurum ve kuruluşundan buraya gelen, buralara gelen katosundan iş makinesine kadar, kamyonundan su tankerine kadar, JBS'sinden bir tarafta vidanjörüne kadar, su çekme araçlarına kadar hemen hemen hepsi şu anda bu çalışmalarına devam ediyor.”