İçişleri Bakanlığı: 32 ilde 83 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor
İçişleri Bakanlığı, bugün 09.30 itibarıyla ile 32 il, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığını açıkladı. Karantinadaki yerleşim yerinde toplam nüfusun 54 bin 53 olduğu vurgulandı.
GÜNDEM 07.08.2020, 10:05 07.08.2020, 10:21
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Koronavirüs salgını ile müdacele kapsamında il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzı kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina tedbirleri sürüyor. İçişleri Bakanlığı son karantina rakamlarını paylaştı.
Bakanlık verilerine göre bugün 09.30 itibarıyla ile 32 il, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanıyor. Karantinadaki yerleşim yerindeki toplam nüfus ise 54 bin 53 kişi.
Bakanlık, Türkiye'de koronavirüs sürecinde bugün itibarıyla 68 ilde, 5 ilçe, 24 belde, 354 köy, 352 mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam 788 yerleşim yerinde, 623 bin 766 kişinin karantina altına alındığını duyurdu.
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