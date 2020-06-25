İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 65 yaş üzerinin önündeki bir yasak daha kalktı

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgeye göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek. 65 yaş ve üzerindekilerin "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" için sağlık kuruluşuna, valilik veya kaymakamlığa gitmesine gerek olmayacak. Genelgeye göre 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastaları seyahat izin belgesine başvuramayacak.

EN FAZLA 6 KİŞİ OLACAK

65 yaş ve üzeri kişiler, kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecek.

BAŞVURULAR ALO 199'DAN YA DA E-DEVLET'TEN YAPILACAK

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için "Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı"ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek. 65 yaş ve üzerindekiler, "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi"ni, otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecek.

