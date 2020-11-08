İçişleri Bakanlığı duyurdu! 100 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi
Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Tatvan ilçesi kırsalında ormanlık alanda gömülü ve patlamaya hazır halde 100 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.
GÜNDEM 08.11.2020, 14:36
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçenin Çirik bölgesinde toprağa gömülü halde patlayıcı madde bulunduğu bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeyi kontrol altına aldı.
Ormanlık bölgede yapılan incelemede, 60, 80 ve 138 santimetre ebatlarındaki çukurlar içerisinde 6 teneke bulundu.
Tenekelerde mazotla desteklenmiş, fünyeleri takılı ve patlamaya hazır halde 100 kilogram amonyum nitrat maddesi tespit edildi.
Patlayıcı maddeler olay yerinde kontrollü şekilde imha edilirken konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
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