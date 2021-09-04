İçişleri Bakanlığı'ndan 'Stadyumlara Giriş Tedbirleri' konulu ek genelge
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği'ne “Stadyumlara Giriş Tedbirleri” konulu ek genelge gönderdi.
GÜNDEM 04.09.2021, 13:32 04.09.2021, 14:00
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha önce stadyumlara girişlerin nasıl olacağı ile ilgili düzenlemeler yapılmıştı.
Ancak son günlerde bazı tarafatarlar aşı ve pcr testi kuralına uymayan taraftarlar stadyumlara giriş yapmaya çalışmıştı.
Bu durumun önüne geçmek için İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine “Stadyumlara Giriş Tedbirleri” konulu ek genelge gönderildi.
STADYUMLARDA ALINACAK EK TEDBİRLER
Gönderilen genelgede şu maddeler yer aldı:
- Aşı takvimini tamamlamamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerin stadyuma alınmaması kuralının eksiksiz şekilde uygulanması için Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüp yönetimleri tarafından her türlü tedbir alınacak.
- Bu amaçla taraftarlara ve taraftar derneklerine yönelik gerekli bilgilendirme yapılacak, aksi davranışların kişisel ve kulüpler açısından yaptırımlara neden olacağı duyurulacak.
- Konunun il/ilçe spor güvenlik toplantılarında gündeme alınarak gerekli koordinasyon sağlanacak.
- Gerekli şartları taşımayan kişilerin stadyumlara girişlerine kesinlikle müsaade edilmeyecek. Bu amaçla giriş turnikelerinin olduğu alanlarda özel güvenlik görevlilerinin yanı sıra kolluk personeli de görevlendirilecek.
- Müsabakalarda Uygulanacak Kovid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimata aykırı fiillerde bulunan taraftar veya kulüp yönetimleri ile ilgili olarak 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun ilgili hükümleri uyarınca gerekli yaptırımlar kararlılıkla uygulanacak.
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