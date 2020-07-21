İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Saat kısıtlaması kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliklerine “Lokanta, restoran, kafe, kıraathane vb. işyerlerinin çalışma saatleri” hakkında genelge gönderdi.



Genelgeye göre, 21 Temmuz’dan itibaren lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali vb. işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı. Bu işletmeler, genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilecek.

Bilim Kurulu tedbirleri ile hizmet verilecek



Genelgede, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla kısıtlamaların kaldırıldığı vurgulandı.

Daha önce 24.00'e uzatılmıştı

Daha önce illere gönderilen genelge ile faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan lokanta/restoran/kafe/kıraathane vb. işyerlerinin 1 Haziran’dan itibaren belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00’ye kadar hizmet verebileceği belirtilmişti. Söz konusu işletmelerin sundukları hizmetlere ihtiyacın artması nedeni ile kapanış saatlerinin 24.00’e kadar uzatılmıştı.

Berber ve güzellik salonlarının da süre kısıtlaması kaldırılmıştı

Yine illere gönderilen genelge ile marketler, pazar/satış yerleri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerleri ile alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamalar kaldırılmıştı.