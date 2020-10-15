İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il için genelge!
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yarın gerçekleştirilecek olan korona virüs denetimleriyle ilgili genelge gönderdi.
GÜNDEM 15.10.2020, 13:48 15.10.2020, 14:21
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Genelgede, korona virüs salgınıyla mücadelede içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması ve vali/kaymakamlar koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetlerinin, salgınla mücadelede başarı açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapıldı.
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