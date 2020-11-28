İçişleri Bakanlığından yeni koronavirüs genelgesi!
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Konaklama Tesislerindeki Restoranlar” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama yapan müşterilerine yemek hizmeti verebilecek.
GÜNDEM 28.11.2020, 18:43 28.11.2020, 19:46
İçişleri Bakanlığı, denetimler ve ihbarlar üzerine otel ve konaklama tesislerinin restoran ile lokantalarına yönelik valiliklere genelge gönderdi.
Genelgeye göre, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama yapan müşterilere yemek hizmeti verebilecek.
Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar dışarıya paket servisi yoluyla satış yapamayacak.
Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer salonlarında saat 22.00'den sonra her türlü müzik yayını yapılamayacak.
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