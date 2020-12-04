İçişleri duyurdu! PKK'ya ağır darbe...
Kasım ayında 1’i kırmızı 5’i gri kategoride yer alan 79 terörist etkisiz hale getirildi. Yıldırım Operasyonları’nda ise şimdiye kadar 148 terörist etkisiz hale getirildi.
GÜNDEM 04.12.2020, 11:07
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, kasım ayı faaliyetlerini basın toplantısı ile duyurdu.
Kasım ayında 1’i kırmızı 5’i gri kategoride yer alan 79 terörist etkisiz hale getirildi. Yıldırım Operasyonları’nda ise şimdiye kadar 148 terörist etkisiz hale getirildi.
Salgın ile mücadele kapsamında bugüne kadar valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 28 milyon 4 bin 560 denetim gerçekleştirildi. Ayrıca 317 bin 501 ihbar ve şikayet üzerine kontroller yapıldı.
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