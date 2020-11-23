İçişleri'nden kısıtlama kararı açıklaması!

Covid-19 salgını seyrinde son günlerde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artış göstermesinin ardından alınan tedbirler kapsamında 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20.00’den 23 Kasım Pazartesi 05.00 saatine kadar istisnalar hariç sokağa çıkmak kısıtlanmıştı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kısıtlama kararına vatandaşlar büyük oranda uyum sağlarken söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 9 bin 583 kişiye ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ve idari işlem yapıldı.