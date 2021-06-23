İçişleri'nden YKS genelgesi: Sokak ve seyahat kısıtlamasında muaf olacaklar

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliklerine “2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tedbirleri’ konulu genelge gönderdi.



Genelgede, ÖSYM Başkanlığı tarafından 26-27 Haziran’da 200 sınav merkezinde gerçekleştirilecek 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) cumartesi 10.15-12.30, pazar 10.15-13.15-15.45-17.45 olmak üzere 3 oturum şeklinde gerçekleştirileceği hatırlatıldı.



Nüfus müdürlükleri açık olacak

Alınacak tedbirler şöyle sıralandı:



-26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında, 27 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık bulundurulacak.



-Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınlarının, YKS sınavına katılmak/görev almak üzere özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatleri için seyahat izin belgesi aranmayacak ve yapılacak denetimlerde belirtilen kişilerin görev belgesi veya aday giriş belgesini ibraz etmeleri yeterli olacak.

Sokak ve zeyahat kısıtlamarından muaf tutulacaklar

- 27 Haziran 2021 Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınları 05.00-19.00 saatleri arasında durumlarını belgelendirmek (görevli ya da aday giriş belgesi) kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Kırtasiye ve fotoğrafçılar da açık



-27 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler ve fotoğrafçılar (kimlik kartı için gerekli olan fotoğrafın temini amacıyla), 07.00-18.00 saatleri arasında açık olabilecek. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman diliminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.

Toplu taşıma seferleri artırılacak

- Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbir valilik ve kaymakamlıkların koordinasyonunda başta belediyeler olmak üzere ilgili birimlerce alınacak.

Sınav saatinde gürültü engellenecek

- Kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriyeler sıklaştırılacak. Öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve gürültülü işler önlenecek.