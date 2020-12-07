İçişleri'nden kısıtlama kararı açıklaması!
İçişleri Bakanlığı, 2-7 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 37 bin 614 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını açıkladı.
GÜNDEM 07.12.2020, 09:10 07.12.2020, 10:33
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında ve hafta sonu 4 Aralık Cuma akşamı saat 21.00’den 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli işlem yapıldı.
Açıklamada, “Koronavirüsle mücadelede rehavete kapılmadan, kurallara uymaya devam etmeliyiz. Aziz Milletimize bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz” ifadeleri yer aldı.
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