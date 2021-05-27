İcra ve iflasa yeni düzenleme

Teklife göre; ticari ve ekonomik olarak bütünlük arz eden mal ve hakları bünyesinde bulunduran ya da bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan işletmelerin tamamı satılacak.

Teklifle, alacaklı ve borçlu arasındaki menfaat dengesi korunacak. Konkordato kurumu daha işlevsel hale getirilecek.

Teklif, iflas tasfiyesinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, iflas idare memurlarının niteliklerini artırmaya yönelik düzenlemeler de içeriyor.