İdlib'te rahatsızlanan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın, İdlib harekat bölgesindeki görevi sırasında rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Erdoğan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olduğu aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

Şehit Erdoğan'ın Isparta'daki ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın Isparta'da yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Vali Ömer Seymenoğlu ve İl Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, şehidin Isparta'da hakim olarak görev yapan Emine Erdoğan'ın Emre Mahallesi'ndeki evine geldi.

Erdoğan'ın şehadet haberi, ailesine verildi.

Ailenin, şehidin naaşını taşıyan uçakla memleketleri Çanakkale'ye gidecekleri öğrenildi.

Şehit Tuğgeneral Erdoğan'ın cenazesi memleketine uğurlandı

Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın cenazesi, Hatay'da düzenlenen törenin ardından memleketine gönderildi.

Hatay Havaalanında basına kapalı düzenlenen törene, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Vali Rahmi Doğan, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Erhan Uzun, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve diğer protokol üyeleri ile silah arkadaşları katıldı.