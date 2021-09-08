İdlib’de saldırı: 4 sivil öldü
Suriye'deki Esed rejiminin ülkenin kuzeybatısındaki İdlib il merkezine düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 sivil öldü, 2 sivil yaralandı.
GÜNDEM 08.09.2021, 10:27
İdlib'in güney doğusundaki Serakıb ilçesinde konuşlu Esed rejimi ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin, İdlib kent merkezine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırdı.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdlib kent merkezine yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre biri kadın, biri çocuk olmak üzere 4 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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