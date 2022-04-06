İftar vakti miras katliamı: Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürdü

Katliam, iftar saati Sakarya'nın Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Gündoğar Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre nakliye şirketi bulunan ve iflas ettiği öğrenilen Çetin Güler, iftar vakti ağabeyi Bedri Güler'in evine gitti.

POMPALI TÜFEKLE DEHŞET ŞAÇTI

Evin tapusunun kendisine verilmesini isteyen çetin Güler ile ağabeyi Bedri Güler arasında tansiyon yükseldi. 2 kardeş arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Çetin Güler yanında getirdiği pompalı tüfekle evde önüne geleni öldürdü. Çetin Güler'in açtığı ateş sonucu 65 yaşındaki ağabeyi Bedri Güler, 62 yaşındaki yengesi Duriye Güler ile 24 yaşındaki yeğeni Tuncay Güler, saçmaların isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

BALKONA SAKLANARAK CANINI KURTARDI

Olay esnasında evin en küçük oğlu 23 yaşındaki Berat Güler ise amcasının saldırısından balkona kaçarak saklandığı ve polisler gelince kurtulduğu öğrenildi.

EVDEKİ KORKUNÇ GÖRÜNTÜ YÜREK DAĞLADI

Şüpheli Çetin Güler olay yerinden kaçarken, silah sesleri üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi korkunç bir manzara ile karşılaştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde saçmalarla vurulan Bedri ve Duriye çifti ile çocukları Tuncay Güler'in hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Olay yeri savcısının incelemesi sonrasında cesetler Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan şüpheli Çetin Güler'i yakalamak için çalışma başlattı.