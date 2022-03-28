İğneada açıklarında mayın tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı, İğneada açıklarında tespit edilen mayına Sualtı Savunma Timlerince (SAS) etkisiz hale getirmek için müdahalede bulunulduğunu açıkladı.
GÜNDEM 28.03.2022, 11:08 28.03.2022, 11:22
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildi.
SAS timlerinin süratle intikal ettirildiği bölgede mayın emniyete alındı, etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlandı.
Cumartesi günü de İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde tespit edilen bir mayın
SAS Timleri tarafından etkisiz hale getirilmişti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuyla ilgili Ukrayna ve Rus makamlarıyla temas halinde olunduğunu açıklamıştı.
Tarım ve Orman Bakanlığı da Bulgaristan kara suları ile Kocaeli- Kefken arasındaki bölgede gün batımından doğumuna her türlü balıkçılığı yasaklamıştı.
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