İHH, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde 81 ilden Suriye'ye yardım tırı gönderdi

Ülkede 81 ilde eş zamanlı başlatılan kampanya kapsamında İstanbul'daki 17 yardım tırı, Ümraniye'de Hekimbaşı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törenle Suriye'ye uğurlandı.

Konuyla ilgili bir açıklama Yapan İHH Kahramanmaraş Şube Başkanı Yusuf Bülbül yardımların durmaksızın devam edeceğine dikkat çekti.

Ayrıca Başkan Bülbül açıklamasında bu yardımların önemini vurgulayarak yardım eden herkese teşekkür etti.