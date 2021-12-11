İHH, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde 81 ilden Suriye'ye yardım tırı gönderdi
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "Kış Kapıda, Yalnız Bırakma" kampanyası kapsamında 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 200 tır yardım malzemesi gönderdi.
GÜNDEM 11.12.2021, 12:29 11.12.2021, 18:52
Ülkede 81 ilde eş zamanlı başlatılan kampanya kapsamında İstanbul'daki 17 yardım tırı, Ümraniye'de Hekimbaşı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törenle Suriye'ye uğurlandı.
Konuyla ilgili bir açıklama Yapan İHH Kahramanmaraş Şube Başkanı Yusuf Bülbül yardımların durmaksızın devam edeceğine dikkat çekti.
Ayrıca Başkan Bülbül açıklamasında bu yardımların önemini vurgulayarak yardım eden herkese teşekkür etti.
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