İhracatçıya yatırım ve üretim teşviki TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılamasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Teklife göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin öz kaynaklarıyla kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketine, ihracatçı birliklerince gerekli sermaye katkısı sağlanacak.

İhracatı Geliştirme AŞ'ye aktarılmak üzere, ihracat işlemleri üzerinden FOB bedelin on binde üçüne kadar kesinti yapılacak.

İhracatçılara yalnızca ihracat kredilerinde kefalet kurumu olarak hizmet edecek İhracatı Geliştirme AŞ'ye, gelir, damga, harç, katma değer vergisi, kurumlar vergisi muafiyeti tanınacak.

Serbest bölge kurucu ve işletici şirketlerin, serbest bölgelerin kurulması ve işletilmesi ile ilgili faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar, 30 yılı geçmemek üzere gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulacak.

Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ, diğer kamu bankalarına halihazırda tanınan istisna ve muafiyetlere sahip olacak.

Meslek kuruluşu üyelerine, yalnızca kayıtlı olduğu meslek kuruluşuyla sınırlı kalmak kaydıyla Ticaret Bakanlığı e-esnaf ve sanatkar veri tabanı üzerinden, üyelerin adı soyadı, sicil numarası ile sabit iş yeri olanların iş yeri adresi bilgilerini içeren listeye erişim yetkisi verilecek.