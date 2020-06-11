İki ay sonra bugün yeniden başladı!

İstanbul Havalimanı'nda yaklaşık 2 ay önce koronavirüs (Kovid19) nedeniyle durdurulan yurt dışı tarifeli uçuşlar, bazı ülkelerle karşılıklı olarak yeniden başladı. Uçuşlar ilk etapta Almanya, Hollanda, İngiltere'ye gerçekleştiriliyor. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda da tarifeli yurt dışı uçuşlar bugün yapılıyor.

GÜNDEM 11.06.2020, 15:20 11.06.2020, 19:30
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Yeni normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran'da başlayan iç hat uçuşlarının ardından İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı seferleri de bazı ülkeleri kapsayacak şekilde kademeli olarak yeniden başladı.

Türk Hava Yolları, bugün Almanya'nın Duseldorf, Münih ve Frankfurt, İngiltere'nin başkenti Londra'ya ve Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a tarifeli uçuş başlattı. Bu kapsamda ilk uçuş saat 08.20'de İstanbul Havalimanı'ndan Almanya'nın Düseldorf şehrine yapıldı.

Seferlerin başlamasıyla birlikte günler öncesinden bilet alan yolcular, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na geldi. Güvenlik noktalarında termal kameraların önünden geçerek, Dış Hatlar Gidiş Terminaline giriş yapan yolcular, sosyal mesafe kurallarına uyarak, bilet ve bagaj işlemlerini gerçekleştirdi.

Bilet işlemlerinin ardından yolcular, pasaporttan geçerek uçaklara yöneldi.

TARİFELİ İLK UÇUŞLARIN YOLCULARI

Jasmin Alara Weihs, Almanya'nın Frankfurt kentine gittiğini söyledi. Almanya'da öğrenci olduğunu belirten Weihs, "Aslında okulumuz 20 Nisan'da başladı ama online olarak dersleri yapıyorduk. Mart başından geldim, Nisan'ın 9'unda dönecektim. O zamandan beri buradayım. Sürekli bilet alıyordum ama iptal oluyordu. 3 kere iptal olunca, ilk güne hemen aldım. Avusturya ve Türkiye vatandaşıyım. HES kodu gerekiyor. Sadece Türk vatandaşı iseniz orada oturum izninizin olması gerekiyor " diye konuştu.

"BİR AYDIR BU UÇUŞU BEKLİYORDUM"

Gemi kaptanlığı yapan İlknur Uzunhan ise Münih aktarmalı Şikago'ya gittiğini belirterek, şunları söyledi:

"Uzun bir aradan sonra ilk gün olduğu için bir yoğunluk vardı. Genel prosedürler uygulandı. Maske, HES kodu, vize gibi uygulamalarda yapıldı. Uçuş iptal olur mu diye epey takipteydim. Ama şükür olsun ki olmadı. Çünkü birçok uçuş iptal olmuştu. Bugün şansımıza... 1 aydır bu uçuşu bekliyordum."

Karşılıklı uçuş gerçekleştirilen ülkelerin yetkili makamlarınca belirtilenen şartları taşıyan yolcular, yeniden başlatılan uçuşlarla seyahat gerçekleştirebiliyor.

İLK TARİFELİ SEFERLER

İstanbul Havalimanı'ndan dış hatlarda bugün yapılacak seferler şu şekilde:

-Saat 08.20:TK-1523 İstanbul-Düseldorf ve TK-1980 İstanbul-Londra
-Saat 08.25 TK-1951 İstanbul-Amsterdam
-Saat 08.30 1587 İstanbul - Frankfurt
-Saat 08.50 TK-1721 İstanbul- Berlin
-Saat09.05 TK 1629 - İstanbul Münih

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA DA YURT DIŞI UÇUŞLAR BAŞLADI

Öte yandan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık üç aydır durdurulan tarifeli yurt dışı uçuşları yeniden başladı.

Sabah erken saatlerde havalimanına gelen yolcular termal kameralarla ateşleri ölçülüp, pasaport kontrolünden geçtikten sonra uçak kapılarına ulaştı. Yolcular, burada uçuş kartlarını kendileri okutarak uçağa bindirildi. Havalimanına bileti olmayan ve maske takmayan yolcular alınmadı.

Havalimanında yeniden başlayan ilk yurt dışı uçuşu AnadoluJet'in tarifeli seferiyle saat 08.40'ta Londra'ya gerçekleşti. Bu uçuşu 08.50 Amsterdam, 09.10 Düseldorf seferleri takip etti. AnadoluJet'in yurt dışı uçuş planlamaları kapsamında Berlin, Stuttgart, Frankfurt ve Münih'e de uçuşlar gerçekleştirilecek.

Bu seferlere, karşılıklı uçuş gerçekleştirilen ülkelerin yetkili makamlarınca belirlenen şartları taşıyan yolcular alınabiliyor. Tatil için Türkiye'ye geldikten sonra uçuşların iptal olmasıyla yaklaşık üç ay boyunca evine dönemeyen Selda Yılmaz, "11 Mart'ta bir haftalığına tatil için geldim. Sonra uçuşlar iptal olunca burada kaldım. Biletim dört kere iptal oldu. Bugün açılınca da artık gideyim istedim. Çocuğum orada eşim orada, evim orada." dedi.

Amsterdam'da yaşayan Neriman Avcı ise "Üç aydır Türkiye'deyim, koronavirüs dolayısıyla uzatıldı iznim, Allah nasip ederse şimdi gideceğiz. Oğlum Türkiye'de okuyor, onun için gelmiştim." ifadelerini kullandı.

Ailesini Almanya'nın Stuttgart kentine yolcu eden Metin Yalmaz da "Biz burada kalıyoruz da çocuklar orada bulunan kayınpederimin yanına gidecek. Devamlı oradayız, altı ayda bir gidip geliyoruz." diye konuştu.

#yurt dışı uçuş #koronavirüs #Almanya #Hollanda #İngiltere #İstanbul
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