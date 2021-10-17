İki katlı binada yangın çıktı!

Gece saatlerinde çıkan yangın nedeniyle metruk bina küle döndü. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu, alevler kontrol alındı.

GÜNDEM 17.10.2021, 09:13
İki katlı binada yangın çıktı!

Bursa'da saat 01.00 sularında yangın paniği yaşandı.

Osmangazi ilçesi Hamzabey Mahallesi'ndeki metruk bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

BİNA ALEV ALEV YANDI

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle bina kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni için araştırma başlatıldı.

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