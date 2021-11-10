İki katlı binanın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı
Malatya'nın en işlek caddesi olan İnönü Caddesi'nde dün akşam saatlerinde iki katlı bir bina çöktü. 21 kişinin enkazdan çıkarıldığı olayda binada tadilat yapan işletme sahibi dahil 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan iki katlı bina kolonların kesilmesinin ardından yerle bir oldu. Enkaz altında kalan 21 kişi, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Olayın ardından harekete geçen Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, çöken 2 katlı binayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İki katlı binanın dün çökmesine ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sürüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan işletme sahibi Hikmet D. ve yanında çalışan Sebahattin C, Zeki A. ile Mehmet G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden işletme sahibi Hikmet D, Zeki A. ile Mehmet G. tutuklanırken sıhhi tesisatçı Sebahattin C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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