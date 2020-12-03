İkna yoluyla 2 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları birkez daha sonuç verdi.

PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim teröristlerin 2014 ve 2015 yılında örgüte katıldıkları ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Bu yıl ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı 218’e ulaştı.