İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde dehşete düşüren olay!
Kocaeli'de bir şüpheli, öldürdüğü sevgilisini ticari taksi içerisinde Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine bıraktı.
GÜNDEM 28.10.2021, 12:28
Kocaeli'de bir şüpheli, öldürdüğü sevgilisini ticari taksi içerisinde Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine bıraktı.
Olay, Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sabah saatlerinden meydana geldi. İddiaya göre, sevgilisini öldüren zanlı, daha sonra cesedi ticari taksi içerisine koyarak, emniyet müdürlüğünün bahçesine bıraktı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri taksi içerisindeki kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, zanlı ise gözaltına alındı.
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