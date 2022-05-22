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İletişim Başkanlığı New York'ta ''Türk Günü Yürüyüşü'' düzenledi

ABD'nin New York kentinde bu yıl 39'uncusu gerçekleştirilen "Türk Günü Yürüyüşü"ne binlerce kişi katıldı. İletişim Başkanı Altun, yürüyüşte Türk-Amerikan halkına hitap ettiği bir video mesaj yayınladı. Yürüyüşe New York Belediye Başkanı da katıldı.

GÜNDEM 22.05.2022, 12:42 22.05.2022, 18:01

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda New York'ta, ABD'de Türk diplomatların Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine tepki amacıyla ilk olarak 1981'de düzenlenen ve sonraki yıllarda geleneksel hale gelen "Türk Günü Yürüyüşü" düzenlendi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu yıl 39'uncusu düzenlenen yürüyüşte Türk-Amerikan halkına hitap ettiği bir video mesaj yayınladı.

Altun, mesajında, "Türkiye başta olmak üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan dahil Türk dünyasından binlerce kişinin katıldığı bu yürüyüşün gelenekselleşmesi bizim için son dereceli anlamlı ve değerli" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını katılımcılara ileten Altun, "Vatanımızdan uzakta yaşadığımız yerlerde, ülkemizin sesini, kültürünü, değerlerini yaşatmak ve yansıtmak gerçekten çok kıymetli. Biz ana vatanıyla bağını koparmayan, güçlü bağlarını devam ettiren Türk-Amerikan toplumunun her bir mensubunu, milletimizin bir temsilcisi ve adeta 'vatandaş diplomat' olarak telakki ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Altun, Amerika'daki Türklerin sivil toplum ve siyaset hayatında daha etkin rol almasını her zaman desteklediklerini belirtti.

"Ay Yıldızla Yüzüncü Yıla" teması

İletişim Başkanlığının desteğiyle gerçekleştirilen yürüyüşün bu yılki temasının "Ay Yıldızla Yüzüncü Yıla" olarak belirlendiğini vurgulayan Altun, "Türk Günü Yürüyüşü gibi etkinlikler de Amerika'daki Türk varlığının yanı sıra birlik ve beraberliğimizin, dayanışma ve bağlılığımızın bir göstergesi oluyor. Ayrıca bu etkinliklerin, içinde yaşadığınız Amerikan toplumuna ülkemizin zenginliklerini tanıtan, milletimizin sesini ulaştıran bir fonksiyonu da bulunuyor diye konuştu.

Altun, "New York caddelerinin, Manhattan sokaklarının bugün bir kez daha ay yıldızlı bayraklarımızla kırmızı beyaza büründüğünü görmekten büyük mutluluk ve iftihar duyuyoruz" dedi.

İletişim Başkanlığı New York'ta ''Türk Günü Yürüyüşü'' düzenledi

Fahrettin Altun, New York Başkonsolosluğu, Washington Büyükelçiliği, Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu başta olmak üzere yürüyüşün düzenlenmesine katkı sağlayan tüm dernek ve kuruluşlara teşekkür etti.

Yürüyüşte Mehter Takımı ilgi çekti

Türk-Amerikan toplumunun birlik ve beraberliğinin sağlanması açısından önem taşıyan Türk Günü Yürüyüşü, Manhattan'ın ünlü Madison Caddesi'nden başlayarak, çeşitli dernek ve kuruluşlara ait tören araçlarının resmi geçişine sahne oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehter Takımı, yürüyüşte en çok ilgi çeken ekip oldu. Mehter takımının geçişini bazı ABD'li vatandaşlar da ilgiyle izledi.

İletişim Başkanlığı New York'ta ''Türk Günü Yürüyüşü'' düzenledi

Yürüyüşün en kalabalık konvoyunu ise 38 yıl aradan sonra Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Trabzonsporlu taraftarlar oluşturdu.

İletişim Başkanlığı New York'ta ''Türk Günü Yürüyüşü'' düzenledi

Bordo mavililerin yanı sıra Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi diğer Türk futbol takımları kalabalık taraftarlarıyla geçitte protokolü selamladı.

Geçit töreninde, Türk Hava Yolları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, ABD'deki Türk okullarının yanı sıra Azerbaycan ve KKTC başta olmak üzere Türk soydaş ve akraba topluluklar yer aldı.

Madison Caddesi'ne kurulan protokol tribününde, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün yanı sıra Türkiye'den gelerek yürüyüşe katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ile İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir ve diğer davetliler hazır bulundu.

#İletişim Başkanı Fahrettin Altun
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