İlk namaz için Türkiye’nin her yerinden akın ettiler!

Kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde tarihi ana tanıklık etmeyen isteyen vatandaşlar, namaz kılınacak alanlara akın etti.



Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden ibadete açılmasına karar verilen Ayasofya-i Kebir Camii'nde ilk cuma namazı kılındı.



İlk namazı kılmak için gece saatlerinden itibaren caminin çevresine gelmeye başlayan vatandaşların, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve çevresinde namaz kılmak için belirlenen alanlarda namazlarını kıldı.

Bu tarihi ana tanıklık etmek isteyen 7'den 70'e birçok vatandaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınacak ilk cuma namazına yoğun ilgi gösterdi. Aralarında yaşlı, çocuk ve kadınların da olduğu vatandaşlar, kontrol noktalarında yoğunluk oluşturdu.



Vatandaşlar, Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı olmak üzere oluşturulan 3 ana istikamete kurulan 11 kontrol noktasında polislerce arama yapıldıktan sonra namaz kılınacak alanlara girişleri sağlandı. Ayrıca, giriş noktalarında yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Müdürlüğünce ateş ölçümü ve maske kontrolü de yapıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılış programı, Türk Cumhuriyetleri ve Müslüman ülkeler başta olmak üzere çok sayıda ülkenin medyasından ilgi gördü.



Cuma namazıyla birlikte 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki programı çok sayıda yabancı ülkenin basın mensubu da bu tarihi anı takip etti.