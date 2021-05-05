İlkbahar geldi, besicilerin yoğunluğu başladı

Havaların ısınmasıyla hayvanlarını kışlaklardan çıkaran göçerlerin belirledikleri güzergah doğrultusunda Bingöl, Erzurum ve Muş yaylalarına zorlu yolculuğu sürüyor.

Hayvancılığa adadıkları yaşamlarının büyük bölümünü yolda geçiren göçerler, ilkbahar ve yaz mevsimini mola verdikleri yerlerde ve ulaştıkları yaylalarda kurdukları çadırlarda karşılıyor. Yetiştirdikleri hayvanlarla da sektöre önemli katkı sağlıyorlar.

İlkbaharda havaların ısınmasıyla iş yoğunlukları artan besiciler meraya çıkardıkları hayvanlarını bakımlarını yapıyor, süt sağıyor, peynir hazırlıyor.

Elazığ'dan çıktıktan sonra Bingöl'de mola veren göçerler, hayvanlarını Erzurum'daki yaylalara götürmek için yaklaşık 50 gün boyunca yolda oluyor.