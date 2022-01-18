Instagram’da takipçi gizleme dönemi başlıyor
Popüler sosyal medya ağı Instagram yeni bir özelliğini test etmeye başladı. Meta'nın bünyesinde yer alan ve dünyanın en çok kullanılan sosyal medya ağlarından birisi olan Instagram takipçi gizleme özelliği üzerinde çalışıyor.
GÜNDEM 18.01.2022, 11:33
Instagram takipçi kısmını gizleme özelliğini test etmeye başladı.
Mobil uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi'nin paylaşımına göre, kullanıcılar takipçi sayısının başkaları tarafından görünmesini engelleyebilecek.
Takipçi sayısı gizlenebilecek
Yeni özellik sayesinde mavi tiki olan ve 4 bin üzerinde takipçisi olan bir kullanıcı dilerse takipçilerini gizleyebilecek.Bunu yaptığında Instagram, ilgili hesabın “Takipçiler” sekmesini gizli hale getirecek.
Hesabın kendisi dışında başka biri takipçileri görüntülemeye çalıştığında, “Takipçileri yalnızca …. kullanıcısı görüntüleyebilir” uyarısı çıkacak.
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