Instagram’da takipçi gizleme dönemi başlıyor

Instagram takipçi kısmını gizleme özelliğini test etmeye başladı.

Mobil uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi'nin paylaşımına göre, kullanıcılar takipçi sayısının başkaları tarafından görünmesini engelleyebilecek.

Takipçi sayısı gizlenebilecek

Yeni özellik sayesinde mavi tiki olan ve 4 bin üzerinde takipçisi olan bir kullanıcı dilerse takipçilerini gizleyebilecek.Bunu yaptığında Instagram, ilgili hesabın “Takipçiler” sekmesini gizli hale getirecek.

Hesabın kendisi dışında başka biri takipçileri görüntülemeye çalıştığında, “Takipçileri yalnızca …. kullanıcısı görüntüleyebilir” uyarısı çıkacak.