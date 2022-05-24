İntihar süsü verildi, cinayet çıktı
32 yaşındaki adamın intihar ettiği ihbarı üzerine soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, cinayet olduğunu ortaya çıkardı. Olaya karışan maktulün 3 arkadaşı tutuklandı.
Konya’nın Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi’ndeki bir evde yaşayan Kübra Nur D. (20), polisi arayarak arkadaşı Mehmet Küpeli’nin (32) intihar ettiğini bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve gelen ekipler, Mehmet Küpeli’nin cansız bedeniyle karşılaştı.
‘Evde intihar etti’ iddiası
Olay anında evde olan Kübra Nur D.'nin ilk ifadesinde, Mehmet Küpeli’nin arkadaşları Adem S. ve İbrahim A. dışarıdayken tartıştıklarını, Küpeli'nin tüfeği başına dayayarak intihar ettiğini, korktuğu için arkadaşları Adem S. ve İbrahim A.’yı arayarak haber verdiğini söylediği öğrenildi.
İntihar değil, cinayet
Olayın cinayet olabileceğinden şüphelenen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi.
Tekrar ifadesine başvurulan Kübra Nur D.’den bu kez itiraf geldi.
Olayın intihar değil, cinayet olduğunu belirten Kübra Nur D., o an evde 4 kişi olduklarını, Adem S.‘nin (35) tüfekle Mehmet Küpeli'yi öldürdüğünü, İbrahim A. (31) ile de olaya intihar süsü verdiklerini anlattı.
Telefon kayıtlarına geçmesi için şahısların markete gittiğini dile getiren Kübra Nur D., bir süre sonra Adem S. ve İbrahim A.’yı arayarak Mehmet Küpeli’nin intihar ettiğini söylediğini ifade etti.
3’ü de tutuklandı
Cinayet Büro ekipleri, şüphelilerin iş yerlerine yaptıkları operasyonla Adem S., İbrahim A. ve olayı itiraf eden Kübra Nur D.’yi gözaltına aldı.
İHA’nın haberine göre şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31