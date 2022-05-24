İntihar süsü verildi, cinayet çıktı

Konya’nın Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi’ndeki bir evde yaşayan Kübra Nur D. (20), polisi arayarak arkadaşı Mehmet Küpeli’nin (32) intihar ettiğini bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen ekipler, Mehmet Küpeli’nin cansız bedeniyle karşılaştı.

‘Evde intihar etti’ iddiası

Olay anında evde olan Kübra Nur D.'nin ilk ifadesinde, Mehmet Küpeli’nin arkadaşları Adem S. ve İbrahim A. dışarıdayken tartıştıklarını, Küpeli'nin tüfeği başına dayayarak intihar ettiğini, korktuğu için arkadaşları Adem S. ve İbrahim A.’yı arayarak haber verdiğini söylediği öğrenildi.

İntihar değil, cinayet

Olayın cinayet olabileceğinden şüphelenen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi.

Tekrar ifadesine başvurulan Kübra Nur D.’den bu kez itiraf geldi.

Olayın intihar değil, cinayet olduğunu belirten Kübra Nur D., o an evde 4 kişi olduklarını, Adem S.‘nin (35) tüfekle Mehmet Küpeli'yi öldürdüğünü, İbrahim A. (31) ile de olaya intihar süsü verdiklerini anlattı.

Telefon kayıtlarına geçmesi için şahısların markete gittiğini dile getiren Kübra Nur D., bir süre sonra Adem S. ve İbrahim A.’yı arayarak Mehmet Küpeli’nin intihar ettiğini söylediğini ifade etti.

3’ü de tutuklandı

Cinayet Büro ekipleri, şüphelilerin iş yerlerine yaptıkları operasyonla Adem S., İbrahim A. ve olayı itiraf eden Kübra Nur D.’yi gözaltına aldı.

İHA’nın haberine göre şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.