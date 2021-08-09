Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde Pençe Kaplan bölgesinde 13 terörist daha etkisiz hale getirildi.

GÜNDEM 09.08.2021, 12:02 09.08.2021, 12:34
Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya yurt içinde ve sınır ötesinde ağır darbe vuruluyor.
Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi;

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya ağır darbe vurmaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist daha Mehmetçiklerimiz tarafından inlerinde etkisiz hâle getirildi."

#Irak #terörist #Pençe Kaplan bölgesi #AksuTV #aksutv haber
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