Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

Kahraman Türk askeri, teröristlere göz açtırmıyor...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın Metina bölgesinde 2 terörist kahraman Mehmetçik tarafından öldürüldü.

HAVA KUVVETLERİ 2 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Ara, Bul Yok Et! yöntemiyle gerçekleştirilen operasyon hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek." ifadeleriyle duyurdu.